Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Troy Baker, il doppiatore di Joel nel videogioco di The Last of Us, propose Josh Brolin per il ruolo nell’ormai defunto film basato sul videogioco.

Durante l’ultimo episodio del podcast ufficiale di Baker, l’attore ha raccontato di come Neil Druckmann gli chiese, ancora ai tempi del film, che attore gli sarebbe piaciuto per interpretare Joel:

Neil è stato davvero gentile. Mi ha chiesto “Chi vorresti interpretare Joel?” E voglio dire, ho sobbalzato. Ricordo che stavamo parlando delle lounge aeroportuali. Ho incontrato Josh Brolin una manciata di volte, e l’ultima volta che l’ho visto è stato al LAX, e ho pensato, “Ehi, amico, non so se te lo ricordi o no; io e te ci siamo conosciuti in New Mexico”, e lui mi rispose: “Sì, sì”, e io ho detto: “Potrebbe arrivare un copione sulla tua scrivania, prima di scartarlo, dagli un’occhiata, perché penso davvero che potresti trarre beneficio dall’interpretare questo personaggio, e il personaggio trarrebbe beneficio dal fatto di essere interpretato da te’, e lui ha detto, ‘Gli darò un’occhiata. Come si chiama? E io: ‘Si chiama The Last of Us, ed è un lungometraggio in questo momento che è in fase di sviluppo.’ Mi disse: ‘Okay, darò un’occhiata.’ E la cosa divertente è che penso che Josh Brolin sarebbe stata un’ottima scelta. Penso che guardi il personaggio, specialmente nel gioco, e dici: “Sì, al 100%. Lo può interpretare Josh Brolin.” Ma quello che mi piace è quando coinvolgi qualcuno come Craig Mazin, e queste conversazioni tra lui e Neil Druckmann parlano tra loro e si dicono: “Cosa succede se lo smuoviamo un po’? Possiamo fare qualcosa di nuovo, ma anche cambiare un po’ il personaggio?” E Neil gli rispose “Penso che abbiamo Pedro Pascal.” Oh, è perfetto, perché prima di tutto è un attore di incredibile talento e, in secondo luogo, tutti lo adorano.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Vi sarebbe piaciuto Josh Brolin come Joel in The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book