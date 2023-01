Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Lo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin ha anticipato che vedremo tanto del passato di Ellie nelle prossime puntate della serie tv.

Nel podcast ufficiale della serie tv, Mazin ha svelato che nei prossimi episodi gli spettatori impareranno presto di più sulla connessione di Ellie con Marlene e Riley, che sarà interpretata da Storm Reid.

Cosa è successo a Ellie? E chi è Riley? E perché Marlene è stata la persona che le ha trovate? E, inoltre, come fa Marlene a sapere il nome di Ellie, e perché l’ha messa lì?. C’è questa ricca storia a cui stiamo accennando che diventerà perfettamente chiara man mano che la stagione va avanti. La relazione tra Ellie e Marlene nel gioco era una specie di ‘Prendi questa ragazza è importante.’ Qui si ha la sensazione che Marlene abbia questo profondo legame con Ellie, che sarà qualcosa che svilupperemo un bel po’ più avanti.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

