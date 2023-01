Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Nella prima stesura di Craig Mazin, il primo episodio di The Last of Us era molto più noioso di quello disponibile da ieri.

Ospite del podcast che analizza la serie tv, Craig Mazin ha svelato che inizialmente le idee per il pilot erano diverse:

Ho proposto l’inizio freddo due volte. La prima volta che l’ho presentato, al co-showrunner Neil Druckmann mi rispose con un ‘eh’ – potremmo fare un video introduttivo. È il pianeta Terra, vediamo questa bellissima dimostrazione di come funziona il cordyceps (si apre in una nuova scheda a video), come prende il sopravvento su una formica. Ti dice tutto ciò che devi sapere. Quello che abbiamo deciso di fare poi è stato realizzare il nostro video in questo modo.

Mazin ha raccontato come si è passato da questa idea alla presentazione televisiva con John Hannah.

È stato un po’ noioso da guardare. Era un po’ come se fossimo a lezione di studi sociali. Avevo scritto questa cosa presto come se avessi trovato una trascrizione di un vecchio Dick Cavett del 1969. Ricordo di averla mostrata a Neil e lui mi disse: “Questo è un po’ strano.” Mancavano circa 3-4 settimane dalla conclusione della stanza degli sceneggiatori… e non sono entusiasta di questo inizio. L’ho inviato di nuovo a Neil e questa volta mi rispose con un ‘ooh!’

