The Last of Us

Se avete seguito con attenzione The Last of Us saprete che coloro che hanno subito una mutazione per il Cordyceps non sono zombie ma infetti.

Il direttore della fotografia Eben Bolter ha spiegato che la parola zombie era proprio bandita dal set:

Non ci è stato permesso di pronunciare la parola con la Z sul set. Era come una parola vietata. Erano gli Infetti. Non eravamo una serie sugli zombie.

Certo, c’è tensione e ti spaventi, ma lo show riguarda davvero i nostri personaggi; Gli Infetti sono un ostacolo con cui devono fare i conti. Ci sono molte cose che ‘The Last of Us’ non è. Non è un film di zombi con cliché, non è neanche una foto di Hollywood in controluce dove il primo piano di tutti è perfetto.

