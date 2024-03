Brendan Wayne, controfigura di Pedro Pascal, ha parlato dell’evoluzione di Din Djarin durante le tre stagioni di The Mandalorian e ha scherzato sostenendo che il protagonista è ora alle prese con una “crisi di mezza età“.

Rispondendo alle domande di Screen Rant, Wayne ha infatti commentato l’uso della nave spaziale N-1 Starfighter come nuovo mezzo di trasporto del mandaloriano:

Mi piace quel modello N-1, mi piace la storia alla base, ma penso sia un po’ ‘crisi di metta età’ per Din. Improvvisamente è tipo: Ho preso una macchina sportiva, ho questo bambino bloccato in una bolla. Mi sembra di non avere nemmeno avuto l’occasione di mettere un adesivo sul retro della Razor Crest che dice ‘il mio ragazzino gioca a…’.

Brendan ha poi parlato della scelta legata all’indossare nuovamente l’elmo compiuta da Din Djarin dopo la stagione 2:

Se non avesse indossato l’elmo dopo quel momento, avrebbe sminuito quello che ha fatto quando ha detto addio a Grogu. Quando Grogu alza la mano e dice ‘Ehi, toglitelo, voglio vederti’. Quello non significherebbe molto. Sarebbe come dire: ‘Ti amo’, ma poi senti la persona che ami dirlo a tutti e pensi ‘Che valore ha?’. Quella era la sua lettera d’amore per lui.

L’attore ha infine sottolineato che Din compie un’evoluzione all’insegna della redenzione:

Diventa chiaro che era concentrato su se stesso nella sua attenzione. Non che fosse egocentrico, e forse lo era, ma per me, il suo focus era sé se stesso. Riuscirà a farlo, migliorerà la sua armatura, sarà il Mandaloriano che è un fuorilegge. Tutti gli altri sono nascosti. Penso che Paz faccia spesso riferimento a questo, e forse è anche una domanda per l’Armaiola, ovvero: cos’ha Mando che ti ha portato a decidere che fosse quello che volevi mandare là fuori?

Che ne pensate? Anche se voi Din ha una crisi di mezza età in The Mandalorian?

Fonte: Screen Rant

