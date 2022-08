The Orville: Seth McFarlane spiega perché è diversa dalle altre serie tv Sci-Fi

The Orville: New Horizons si è conclusa lo scorso giovedì e, nell’attesa di un rinnovo da parte di Hulu per una stagione 4, Seth MacFarlane ha parlato dei pregi della sua serie tv Sci-Fi.

In una recente intervista con Screen Rant, l’attore e sceneggiatore ha detto cosa distingue The Orville dagli altri prodotti Sci-fi:

Dal punto di vista dell’ambito, volevamo stare al passo con i nostri concorrenti in modo reale e mostrare davvero cosa potevamo fare con il budget che tutti gli altri sembrano avere. Penso che siamo stati in grado di farlo, volevamo davvero dimostrare di essere un franchise di fantascienza legittimo. Penso che resti ancora da vedere se ce l’abbiamo fatta, penso che sia troppo presto per dirlo, ma il mio obiettivo era davvero creare storie che potessero resistere alla visione ripetuta, che avessero momenti reali in cui ciò avrebbe influenzato il pubblico e suscitato una sorta di sentimento. Uno dei miei film di fantascienza preferiti è Contact, che penso faccia questa cosa meravigliosamente. Ci sono sempre grandi idee ed elementi ponderati nella fantascienza speculativa, eppure ci sono anche questi momenti straordinariamente emotivi che ti lasciano con gli occhi annebbiati ed è ciò che fa la migliore fantascienza, per me.

MacFarlane ha aggiunto:

Volevo davvero che le persone si allontanassero da questi episodi rimanendo davvero colpiti, sia in modo positivo alla fine, diciamo, con “A Tale of Two Topas”, un senso più desideroso come “Twice in a Lifetime” o semplicemente facendoli ridere, come si spera abbiamo fatto in “Future Unknown”. Si tratta davvero di sorprendere le persone, scrivere termini della storia che sono inaspettati e farli indovinare, allo stesso tempo, senza mai perdere di vista il fatto che questo è una serie tv che parla di persone. Penso, che la cosa che spero separi The Orville da tutto ciò che c’è là fuori è che possiamo mettere i nostri personaggi in stanze piccole senza effetti visivi e senza esplosioni e costruire una storia che funziona ancora e che continuerà a funzionare nel futuro. Una storia che ti tiene impegnato. L’anima della serie sono ancora i suoi personaggi e, in molti modi, ecco perché il finale è stato così, è stato quello di dimostrare a noi stessi e al nostro pubblico che: “Guarda, le cose potrebbero essere più grandi, più ambiziose e più epiche in senso visivo, ma non dimenticare mai, questa serie parla ancora delle persone.’ Penso che sia sempre bene tenerlo a mente.

The Orville è disponibile su Disney+.

