Jake Castorena, regista di X-Men ’97, ha affrontato una discussione sul tempo a disposizione per raccontare una storia, e di come ogni episodio della serie tv doveva utilizzare al meglio il proprio minutaggio.

Castorena ha paragonato il tempo che si prendeva la serie originale (composta da cinque stagioni) al loro, che avevano a disposizione solo dieci episodi:

Il ritmo è figlio del DNA della serie originale. Pensa davvero a quello che ha fatto l’originale con il racconto. Quindi, il motivo per cui non si percepisce così tanto è perché c’è una differenza tra avere un arco di cinque stagioni e avere una stagione con 10 episodi. Aveva molti più episodi per coprire un terreno molto più vasto, ma se guardi i singoli episodi vedrai che sono simili. Prendi per esempio la prima parte della Phoenix Saga. Quante cose succedono solo nel primo episodio? È come, ‘Dannazione!’ ln un episodio, capiamo che Gambit rientra da una serata fuori mentre tutti si svegliano la mattina presto. Quindi vanno tutti nello spazio. Jubilee resta alla base. Oh sì, a proposito, c’è un’entità spaziale lassù e arriva pure Eric il Rosso! Ancora una volta, tutto il merito va alle sceneggiature, al team di sceneggiatori e a Beau DeMayo, perché quel ritmo è già nella sceneggiatura. Hai 1100 personaggi da coprire, e tutti hanno momenti toccanti e hanno tutti un arco narrativo. Devi davvero dare la priorità a quale storia! Perdi tempo per il processo. Quindi, devi mettere dentro tutta quella roba. Ancora una volta, è qualcosa che rispetto davvero riguardo alle storie e alle sceneggiature nella stanza dello scrittore: abbiamo solo 10 episodi su cui lavorare. Direi che tutto deve avere un impatto. Non possiamo permetterci il lusso di dire “lo vedremo più avanti nella stagione”. No, devi farlo in quell’episodio. La dichiarazione d’intenti era che nell’episodio cinque avremmo sfidato le cose e alzato il livello. Quindi, dovevamo sapere come avrebbe funzionato l’escalation. Ma non puoi intensificare se non sai da dove iniziare. Devi sapere dove stai andando.