Ross Marquand, doppiatore di Xavier in X-Men ’97 ha commentato l’episodio con la strage di Genosha, svelando anche alcuni retroscena sulla sceneggiatura.

L’attore ha parlato sia della lettura della sceneggiatura, sia dell’impatto della scena sul pubblico:

Quando stavo leggendo la sceneggiatura di quell’episodio, pensavo che non potesse essere reale. Pensavo, ‘Quindi è morto-morto?’ E loro mi dicono, oh, sì.”… Sai, nella Marvel spesso uccidono le persone e le riportano indietro. Ma ho pensato ‘Ok. Wow, è audace! Ok facciamolo.’ E ovviamente vedremo dove andrà il personaggio in futuro. È stato un vero shock per me e lo è ancora. Dico sul serio, lo dirò, e spero di non essere di parte, perché ovviamente ci ho lavorato molto da vicino. Ma penso davvero che sia uno dei migliori episodi televisivi che abbia mai visto. In questo episodio davvero macabro viene inserita la canzone ‘Happy Nation’ di Ace of Base. Proprio la simmetria di ciò con gli eventi che si svolgono subito dopo, con Cable che arriva dal futuro e dice: ‘Vai fuori, spegni la musica’ !’ E poi, viene risucchiato e torna nel futuro, è una cosa così stupida per lui. È pazzesco, un tale shock emotivo da ogni episodio. Penso che il Professor X, una volta che finalmente intuisce che Gambit ci è stato portato via, abbia questo bellissimo discorso che è stato quasi ripreso più o meno alla lettera dai fumetti. Ho pensato ‘ i miei Figli dell’Atomo distrutti. Sapete, facevano l’amore bevendo vino.'”

E poi, sai, è proprio come se fosse così importante e mi sento davvero grato e spero per la prossima generazione di fan che ora hanno 10 o 11 anni e guardano lo spettacolo. Spero abbiano la stessa reazione che ho avuto io. Così che dicano: “Voglio fare il doppiatore o voglio disegnare Marvel Comics, o voglio far parte di quel mondo”. Questa è la mia speranza per questa serie.