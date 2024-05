Ross Marquand, doppiatore di Xavier in X-Men ’97 ha parlato del rapporto tra Xavier e Magneto.

L’attore si è concentrato sul rapporto di stima reciproca tra i due, paragonandoli anche a Loki e Thor:

Sono come fratelli, lo sono davvero, e li ho paragonati a Thor e Loki. Non è diverso da quello. Penso che qualcuno avesse fatto l’allusione molti anni fa, penso che potrebbe essere stato Stan Lee, ma sostanzialmente diceva che Charles Xavier è Martin Luther King e Magneto era Malcolm X. Poiché gran parte degli X-Men furono originariamente scritti all’epoca del movimento per i diritti civili e ciò non fu casuale, fu molto intenzionale.

Quindi, sento che questi uomini sono due facce della stessa medaglia. Entrambi vogliono la stessa cosa. Ma lo fanno in modi molto diversi. Charles crede sinceramente nella bontà di tutti i mutanti e degli umani, e nella loro capacità di cambiare. Magneto invece dice: “Gli umani sono terribili e cercheranno di ucciderci. Quindi è meglio colpire prima.’ Come rivela questo episodio, Magneto aveva ragione.