Yellowstone 5: i flashback sono stati scritti prima dell’episodio pilota

Durante la stagione 5 di Yellowstone stiamo assistendo a tanti flashback del passato di John Dutton rispetto alle precedenti.

Nel passato, il personaggio di Kevin Costner è interpretato da Josh Lucas, al capo del Yellowstone Ranch negli anni ’90. Lucas è apparso nei flashback di tutta la serie, ma nella stagione 5 i suoi momenti sono aumentati.

In una recente intervista con Garden & Gun, Josh Lucas ha detto che i piani per i flashback di questa stagione sono stati scritti prima ancora che l’episodio pilota fosse girato:

Ero un fan di Taylor Sheridan e della sua sceneggiatura, e ho pensato che il suo lavoro come sceneggiatore-regista fosse fantastico. Poi ho ricevuto la sceneggiatura. Francamente ero davvero arrabbiato per non essere stato scelto come figlio di Kevin Costner. Taylor mi disse: ‘No, amico, ho questa idea per te e farai le sequenze flashback. Non sarà molto per le prime due stagioni, ma la quinta stagione avrà molti flashback per arricchire davvero la storia di John Dutton”. A quel punto non avevano nemmeno girato il pilot. Ricordo di aver pensato, ‘Questo tizio è pazzo, sta parlando della quinta stagione di una serie TV.’ Ed eccoci qui.