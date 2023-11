Amazing – Fabio De Luigi la recensione in anteprima dell’One Prank Show, disponibile su Prime Video dal 3 novembre

È un esperimento particolare quello di Amazing- Fabio De Luigi. Un one man show che si mischia alle candid camera, dando vita a un inedito One Prank Show, in cui lo stesso De Luigi è vittima di alcuni scherzi da parte di amici e colleghi. Disponibile dal prossimo 3 novembre su Prime Video e prodotto da Freemantle Italia, lo speciale di circa un’ora scorre piacevolmente, tra momenti improvvisati e graditi ritorni dall’armadio del comico.

La trama di Amazing- Fabio De Luigi

Fabio De Luigi ha vinto il premio Amazing Award. È il primo in Italia a venire premiato con questa statuetta, e gli organizzatori hanno prenotato uno dei migliori Hotel di Roma per la cerimonia in suo onore. Quello che Fabio non sa, è che nell’albergo ci sono molti ospiti che conosce, pronti a supportarlo o a farlo impazzire, a seconda dell’occasione.

L’ora di show ...