Yu-Yu Hakusho, la recensione della stagione 1, disponibile dal 14 dicembre su Netflix.

La scorsa estate, One Piece ha segnato la rivalsa dei live action basati sui manga. Dopo il brusco scivolone di Cowboy Bebop e quello di Saint Seiya, i live action hanno potuto finalmente respirare un po’ di aria fresca grazie ai pirati di Cappello di Paglia. One Piece ha aperto la strada a un altro live action, arrivato nel catalogo di Netflix un paio di giorni fa e basato su un altro dei pezzi portanti di Shonen Jump: Yu-Yu Hakusho.

Basato sull’omonimo manga, conosciuto in Italia come Yu degli Spettri, l’adattamento live action di Yu Yu Hakusho punta a far conoscere il mondo ideato da Yoshihiro Togashi a un pubblico generalista. Lo fa con cinque episodi frenetici, che ripercorrono le gesta di Yusuke Urameshi e le sue prime indagini come detective del mondo degli spettri. Prodotta da Robot Communications (dietro anche al successo di G...