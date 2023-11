BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Con i nuovi episodi di Doctor Who è arrivata anche la nuova sigla, che rimaneggia ancora una volta lo storico tema.

Come potete veder equi sopra, la sigla rimaneggia il tema e muove il Tardis attraverso le dimensioni, utilizzando i colori accesi del quattordicesimo Dottore.

Vi ricordiamo che la prima parte della nuova avventura si intitola The Star Beast, ed è disponibile dal 25 novembre su Disney+. La seconda Wild Blue Yonder e debutterà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo si chiamerà The Giggle, in streaming dal 9 dicembre.

David Tennant sarà il protagonista delle puntate che segnano il ritorno dello showrunner Russell T. Davies. Accanto a lui ci sarà Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble, mentre il villain è interpretato da Neil Patrick Harris e tra gli interpreti spazio anche a Jacqueline King, Karl Collins, Jemma Redgrave, Yasmin Finney, Miriam Margolyes e Ruth Madeley.

Al termine delle puntate speciali si assisterà quindi alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa.

