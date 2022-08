I fan della DC erano un po’ preoccupati per il destino di Titans e Doom Patrol, ma il nuovo video promozionale di HBO Max sembra rassicurare sul ritorno dei due show.

Nel montaggio dedicato ai prossimi progetti in arrivo sugli schermi americani si indica infatti che prossimamente saranno disponibili le nuove stagioni.

Per ora, ovviamente, sono presenti solo immagini tratte dalle puntate precedenti, ma i due show sembra siano sopravvissuti ai tagli compiuti da Warner Bros Discovery nei confronti dei progetti tratti dai fumetti della DC.

Doom Patrol aveva ottenuto il rinnovo per la quarta stagione nel mese di ottobre, ma da allora non sono più trapelate notizie sul progetto. Le riprese della quarta stagione di Titans sono invece in corso e alcuni membri del cast, come il nuovo arrivato Joseph Morgan, hanno spesso condiviso delle foto e degli aggiornamenti dal set.

Fonte: ComicBook