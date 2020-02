Cats è uno dei più longevi spettacoli nella storia del West End e di Broadway, ed è stato presentato in anteprima mondiale al New London Theatre nel 1981 – dove è andato in scena per 21 anni da record e quasi 9.000 spettacoli. É l’adattamento cinematografico più inaspettato dell’amatissimo musical “Cats” di Andrew Lloyd Webber, e delle poesie di “Old Possum’s Book of Practical Cats” composte da T.S. Eliot, premiate con l’Olivier e l’ Evening Standard per il Miglior Musical.