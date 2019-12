Uno dei cavalli di battaglia musicali contenuti inè sicuramente la canzone “Into the Unknown” (“Nell’Ignoto” in italiano). Per questo motivo la Disney ha deciso di diffondere online un video in cui il già iconico pezzo viene interpretato in ben 29 lingue diverse.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

La sinossi:

La squadra creativa premiata con l’Oscar, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporta sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana hanno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

La pellicola è arrivata in Italia il 27 novembre.

