non è candidato ad alcun Oscar quest’anno. Ma c’è da dire che ha provato veramente di tutto per farcela.

Durante l’ultimo episodio di The Late Show with Stephen Colbert è stato infatti trasmesso un montaggio delle audizioni a cui la star di Boardwalk Empire, Le Iene e Il Grande Lebowski ha partecipato per ottenere una parte in tutti e nove le pellicole candidate come miglior film alla 90esima edizione degli Academy Awards. Parti che non ha ottenuto, ma va detto che almeno ci ha provato!

Potete vedere l’esilarante video qui sopra. Vi ricordiamo che alle 23.30 partirà il nostro live blogging della Notte degli Oscar qui su BadTaste.it: nell’attesa non dimenticate di compilare i vostri pronostici!

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!