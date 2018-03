Ready Player One – I commenti a caldo dopo la proiezione ad Arcadia Cinema!

Come sapete martedì sera si è tenuta l’anteprima diin Sala Energia al cinema Arcadia di Melzo, un evento organizzato in collaborazione con noi di BadTaste.it.

La sala era pienissima di fan, ai quali come sempre abbiamo chiesto un commento a caldo non appena è terminata la proiezione. Potete vedere il video, realizzato da Massimiliano Reina, qui sopra!

Dopo anteprime in tutta Italia, Ready Player One sarà in tutti i cinema dalla nazione dal prossimo 28 marzo.

L’Arcadia di Melzo ha proiettato e proietterà l’ultima fatica di Steven Spielberg in esclusiva italiana su pellicola in 70mm. Curiosità: tra le poche copie stampate in pellicola, quella per Arcadia è stata la seconda in tutto il mondo!