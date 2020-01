Una scena divertente era in Star Wars: Il Risveglio della Forza, perché ricordo che quando la stavamo girando cercavo di trattenere le risate. Ero svenuta e Kylo Ren mi prendeva in braccio, quindi abbiamo girato la scena di lui che sale sulla sua nave con me in braccio, c’era una salita piuttosto ripida, lui aveva la maschera e stava imprecando. Perché ovviamente ci vuole un po’ di tempo per girare e lui sbuffava e sbuffava. Mentre io ero li sdraiata a non care nulla.