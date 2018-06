tempo di lettura 2'

Nonostante le recensioni non propriamente esaltanti ricevute da(anche se, bisogna specificare, su Rottentomatoes è ancora “fresh” si prevedono incassi decisamente molto lauti per la pellicola diretta da

Il blockbuster ha già esordito in Italia (qua la nostra analisi del box office di giovedì) e in altri importanti mercati internazionali, registrando performance eccellenti. In Corea del Sud ha ottenuto ben 9.7 milioni, record assoluto per il primo giorno di programmazione, tanto in termini monetari (il primato precedente era sempre di un film Universal, La Mummia), quanto di presenze in sala (oltre un milione, dato superiore ai 980.000 spettatori di Avengers: Infinity War). Nel Regno Unito ha incassato 2.9 milioni di dollari nelle sole anteprime del mercoledì e, in altre importanti piazze come quella francese, tedesca e indonesiana, ha aperto direttamente in prima posizione con, rispettivamente, 1.7 milioni di $, 965k $ e 1 milione di $ al botteghino.

Per quanto concerne il nordamerica, il tracking si aggira intorno a una cifra che spazia dai 130 ai 150 milioni di dollari, inferiore rispetto ai 208 del primo appuntamento, ma comunque confortante. La pellicola di Colin Trevorrow, nel 2015, aveva chiuso la sua marcia a quota 1.671 milioni di dollari di cui 1.019 (il 61% del totale) arrivati dai mercati internazionali. Sarà interessante verificare se, come suggerito da queste prime giornate di programmazione, anche Il Regno Distrutto seguirà un andamento percentuale analogo.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.