In una nuova intervista con l’ Hollywood Reporter Hayley Atwell ha parlato del finale die del suo addio a Peggy Carter, almeno nella sua incarnazione cinematografica.

La sequenza del ballo tra la donna e Steve – ha svelato l’attrice – è stata girata un bel po’ di tempo fa:

Mi sa che l’abbiamo girata forse due anni fa. Mi chiamarono, mi pare, alcune settimane prima per dirmi: ‘Stiamo pensando a questa cosa…che ne pensi? Potrebbe essere la conclusione di tutti i film’. L’abbiamo girata un pomeriggio di circa due anni fa.

Chiamata a esprimere un parere sulla sequenza, l’attrice ha spiegato:

Credo si sia trattato di un finale calzante per una storia che ha toccato così tante persone. Credo sia stato molto avvincente, innocente e positivo preservare quei personaggi nel loro tempo. Trovo davvero bellissimo e raffinato che la Marvel abbia deciso di chiudere questa storia di 10 anni in modo estremamente semplice con due esseri umani, uno dei quali senza super poteri. Chiuderla in quel modo, dopo eventi straordinari fatti di trauma, azione, effetti e poteri…con due persone che ballano un lento è stato davvero bellissimo.

Dopo aver confermato di aver girato solo due sequenze per Endgame (il ballo e la scena al quartier generale dello S.H.I.E.L.D. negli anni ’70), Hatwell ha poi rivelato di aver già doppiato le sue battute per la serie animata di What If?, prossimamente su Disney+.

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.