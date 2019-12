Com’è stato chiudere la saga di Star Wars nell’anno di Simon Mayo di BBC5 ha chiesto un parere a J.J. Abrams sulla conclusione di due importanti colossi cinematografici: lanel caso della Marvel e lanel caso di Star Wars.

“Credo che abbiano svolto un lavoro strepitoso” ha commentato il regista. “È stato per certi versi molto simile, per altri diverso, ma è stato incoraggiante vedere che qualcosa potesse trovare conclusione in quel modo. Ovviamente visto che non parliamo proprio della stessa cosa l’abbiamo trovata una fonte di ispirazione e un promemoria del fatto che le cose potessero essere fatte come si deve“.

Il regista ha definito l’esperienza di rivisitare i primi otto film di Star Wars “più scoraggiante della visione di Endgame“:

Quando guardi i film ti rendi conto di quanto George Lucas abbia fatto sembrare tutto così semplice, pur non essendolo. Rivedere i film è un’esperienza che ti riporta con i piedi per terra, che ti fa capire di quanto questi film siano una religione per alcune persone…come si fa a capire la strada da prendere, i temi da affrontare, i personaggi da continuare a seguire? Tutta l’esperienza è stata di grande ispirazione ma anche intimidatoria. È stato più difficile iniziare una nuova trilogia o concluderla? “È stato decisamente più difficile questa volta, perché si parlava di chiudere non una trilogia, ma una saga di nove film” ha ribattuto il regista.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

