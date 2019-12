C’è qualche interprete che non vorrebbe prendere parte a un franchise come quello di? probabilmente no. A tal proposito, con l’uscita dinelle sale, un fan ha voluto chiedere via Twitter a(Shazam!) quale personaggio gli piacerebbe interpretare eventualmente all’interno della saga di Star Wars.

L’attore ha dato una risposta molto interessante tirando in ballo Dash Rendar, ovvero un personaggio dell’universo espanso proveniente da Star Wars: L’Ombra dell’Impero (Shadows of the Empire), prodotto multimediale targato Lucasfilm del 1996.

Rendar è un rinomato pilota contrabbandiere che aiuta Luke e la Principessa Leia in un lasso di tempo compreso tra L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, periodo in cui Han Solo era bloccato nella Carbonite.

Ecco il tweet dell’attore:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

