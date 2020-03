“Ho partecipato a film dove circa il 60%, il 65% e il 70% dell’azione restava nel film” ha commentato la coordinatrice. “Direi che, in generale, probabilmente il 90% dell’azione girata per questo film alla fine è stato mantenuto [nel montaggio finale]“.

Su come sia stato possibile tenere segreto il ritorno di Palpatine sul set, ha poi spiegato:

Per lo scontro con Palpatine abbiamo fatto del nostro meglio per mantenere il segreto. È stato molto difficile per me, in tutta onestà. Ero probabilmente l’unica a combinare guai, perché avevamo scelto dei nomi in codice per tutti e io continuavo a dimenticarmeli. Provavamo la scena e io dicevo, ad esempio: “Ok, ragazzi, e qui entra in scena Palpatine”. Poi qualcuno passava di lì e diceva: “Oh, c’è Palpatine nel film?” e io: “Oh, no…ho detto Palpatine? No, no…”.