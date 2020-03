Durante il Comic-Con di San Diego del 2017 è stato mostrato al pubblico presente in sala H diverso materiale riguardante, il cinecomic Marvel diretto dai fratelli Russo.

Tra quel materiale c’era anche l’ormai iconica scena in cui Thanos scaglia una luna addosso a Tony Stark sul pianeta Titano. La scena in questione era montata in uno speciale trailer realizzato esclusivamente per il Comic-Con, e ora sono approdati in rete alcuni frame in alta definizione provenienti proprio da quella sequenza.

Il film è arrivato al cinema ad aprile 2018 diretto dai fratelli Russo.

