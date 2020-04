Nell’universo di Star Wars laè un principio alla base dell’ordine dei Sith che ha l’obiettivo di tenere a bada scontri e guerre che inevitabilmente porterebbero alla distruzione dell’ordine.

Secondo la regola ci possono essere soltanto due Sith allo stesso tempo nella Galassia – come precisato da Yoda al funerale di Qui-Gon – un Maestro e un apprendista.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker a quanto pare crea una frattura con questa regola visto che nel corso della storia scopriamo il mondo segreto dei Sith fedeli a Darth Sidious su Exegol, ma in nostro soccorso giunge il romanzo per bambini del film che opera un chiarimento – o meglio, una retcon – per far quadrare il tutto: a quanto pare, infatti, i Jedi avevano frainteso la regola, come Rey scopre leggendo i testi sacri.

I due Sith non sono quelli che esistono, ma quelli che governano:

Il Prime è uno, ma i Jedi sono tanti. I Sith erano Tanti ma spesso emergono Guidati da Due. I Semi dei Jedi sono stati piantati in tutta la Galassia, su Ossus, Jedha, Xenxiar e Altri. I Sith non hanno Semi, visto che quello che quello che Sotterrano non Cresce. Sono i Saccheggiatori di Mondi, e hanno Devastato Habitat Fertili come Korriban, Ziost, Ixigul, Asog e Altri.

Come spiegano i test, insomma, i Sith sono perciò guidati da due, ma questo non vieta che possano esisterne altri.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

