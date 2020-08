Ladi Justice League sarà una delle protagoniste del DC FanDome, l’evento online gratuito che si terrà il 22 agosto per 24 ore di panel dedicati al mondo DC: dai fumetti, alle serie tv, ai film, ai videogiochi.

Per il DC FanDome sono stati chiamati a raccolta più di 300 star, creatori, membri del cast artistico e tecnico dell’amatissimo mondo DC che hanno preso parte ai più grandi film del brand, alle serie live-action, alle serie TV animate, giochi, fumetti, titoli home entertainment e prodotti licenziati.

DC FanDome presenterà oltre 100 ore di programmazione per celebrare il passato, il presente e il futuro dei contenuti DC attraverso panel virtuali, accesso dietro le quinte, esperienze generate dai fan, grandi anticipazioni ed esclusive della DC.

In questo articolo trovate il programma completo.

Per stuzzicare un po’ i suoi follower, Zack Snyder ha deciso di affidare al suo profilo Twitter una nuova immagine dal backstage del film.

Potete vederlo qua sotto:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming HBO Max nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

