DogMan di Luc Besson è uno dei primi titoli che saranno presenti al Festival di Venezia a siglare un accordo ad interim con il sindacato SAG-AFTRA che permetterà al cast di partecipare alla kermesse e promuovere il film.

L’attuale sciopero degli attori prevede che il cast di un film appartenente al sindacato non partecipi alla sua promozione, che si tratti di premiere, talk show, podcast, interviste, fiere o festival cinematografici. Ma il sindacato SAG-AFTRA sta siglando degli accordi ad-interim con le produzioni non appartenenti all’associazione dei produttori AMPTP per aumentare la pressione su questi ultimi: gli accordi prevedono che venga siglato un contratto temporaneo che soddisfa tutte le richieste del sindacato verso i produttori, e che verrà poi rimpiazzato da qualsiasi contratto collettivo verrà firmato quando lo sciopero terminerà.

Il film di Luc Besson (che è stato finanziato in maniera indipendente e non ha ancora un distributore negli USA) include nel proprio cast attori di rilievo come Caleb Landry Jones, Christopher Denham, Jojo T. Gibbs e Marisa Berenson, alcuni dei quali appartenenti al sindacato SAG-AFTRA. Non sappiamo chi tra loro sarà al festival, ma la notizia rallegrerà senza dubbio gli organizzatori del Festival e spiana la strada ad altre eccezioni. Chi non ci sarà, se lo sciopero sarà ancora in corso, sono senza dubbio Emma Stone (per Povere creature) e Bradley Cooper (per Maestro), come confermato dallo stesso Barbera.

Fonte: Deadline

