Variety ci racconta oggi la storia di JD, montatore video con una passione smisurata per Titanic, il kolossal di James Cameron.

Noto come titanicfan97 su TikTok, JD ha realizzato dei video diventati virali in cui racconta la sua passione per il film con Kate Winslet e Leonardio DiCaprio che lo ha portato a collezionare ben 1560 VHS della pellicola.

Le copie acquistate da lui ammontano a circa 300, ma il resto gli è arrivato da parte di altri fan nell’ultimo anno provenienti da tutto il mondo, che da mesi spediscono anche fan art e altri tipi di gadget che JD non manca di svelare anche sul canale Youtube.

I suoi obiettivi? Innanzitutto festeggiare al raggiungimento delle 1997 copie (l’anno di uscita del film) e poi arrivare al milione di unità: “Ne hanno realizzate 25 milioni, perciò credo di poter arrivare almeno a un milione“.

