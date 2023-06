Dopo anni di attesa, Indiana Jones e il quadrante del destino è finalmente arrivato al cinema, e con esso è disponibile anche la colonna sonora di John Williams.

Il grande compositore oggi novantunenne è, assieme a Harrison Ford, il vero filo conduttore dell’intera saga: persino il regista Steven Spielberg non ha diretto tutti i film (quest’ultimo infatti è diretto da James Mangold). Quando ha annunciato il suo coinvolgimento, Williams ha spiegato che probabilmente si sarebbe trattato del suo ultimo lavoro per il cinema, salvo poi tornare suoi passi. Addirittura, inizialmente pensava di occuparsi solo dei temi principali affidando l’arrangiamento ad altri, ma alla fine ha scritto più di due ore di musica di suo pugno, come ha confermato Mangold.

L’anno scorso ha anche fatto debuttare una traccia della colonna sonora durante le sue esibizioni in pubblico: si tratta del Tema di Helena, che abbiamo ascoltato anche alla Scala di Milano a dicembre.

L’album di Indiana Jones e il quadrante del destino è composto da 18 tracce ed è disponibile su tutte le piattaforme streaming. Potete ascoltarlo qui sotto.

Nel cast d’Indiana Jones e il quadrante del destino troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

