Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è, attualmente, nei cinema distribuito dalla divisione nazionale della Disney dopo una faraonica presentazione a Taormina durante la quale abbiamo potuto intervistare il protagonista Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen e, ovviamente, trascorreranno svariate settimane prima dell’arrivo in streaming su Disney Plus.

Per Ford si tratta dell’ultima volta nei panni del popolare archeologo esploratore, ma, come ha avuto modo di specificare a chiarissime lettere proprio durante la promozione stampa d’Indiana Jones 5 non ha alcuna voglia di andare in pensione:

Non ho alcuna intenzione di smettere di recitare. Non sto bene quando non lavoro. Amo lavorare. Amo sentirmi utile. È come una dipendenza. Voglio essere d’aiuto.

La star, difatti, è più impegnata che mai: la vedremo apparire in ben due pellicole dei Marvel Studios, Captain America: Brave New World e Thunderbolts e nelle seconde stagioni delle due popolari serie TV Shrinking e 1923 (uno dei due prequel di Yellowstone). Tuttavia, queste produzioni sono in pausa ora come ora per via dello sciopero degli sceneggiatori.

Tornando alla saga ideata da George Lucas e Steven Spielberg, sappiamo già che i quattro capitoli usciti fra il 1981 e il 2008 sono già disponibili in streaming su Disney Plus e su Paramount Plus.

Per il momento, Indiana Jones 5 è fruibile solo ed esclusivamente al cinema e prima di vederlo apparire in streaming su Disney Plus passerà diverso tempo. Quanto? Proviamo a fare delle ipotesi.

Quando arriverà in streaming su Disney Plus Indiana Jones 5?

Non è semplicissimo rispondere a questa domanda più che altro perché, da quando Bob Iger è tornato a guidare la Disney dopo Bob Chapek, la compagnia sembra essere tornata a dare la giusta rilevanza alla finestra theatrical. Finestra che, durante l’era Chapek svoltasi in piena pandemia, si era accorciata seguendo delle tempistiche che potevano passare dai 30 giorni di esclusiva cinematografica dei film d’animazione ai 45-70 giorni dei live action.

Osservando quello che la Disney ha fatto con i suoi blockbuster principali negli ultimi mesi, da Avatar 2 a Ant-Man 3, è possibile ipotizzare che potrebbero passare dai tre ai sei mesi fra l’uscita theatrical e quella in streaming su Disney Plus d’Indiana Jones 5. Chiaramente bisognerà osservare con attenzione l’andamento degli incassi del blockbuster: se Indiana Jones 5 dimostrerà di avere delle “gambe lunghe” è possibile che la Casa di Topolino cercherà di massimizzare il più possibile il giro d’affari dai cinema. Possiamo quindi ipotizzare che Indiana Jones 5 potrebbe arrivare in streaming su Disney Plus fra la fine di settembre e novembre. D’altronde, considerato che Guardiani della Galassia 3 è uscito nei cinema a metà maggio e, per il momento, è stata resa nota solo la data di uscita in home video, il 23 agosto a tre mesi abbondanti di distanza dall’esordio cinematografico, è abbastanza impensabile teorizzare tempistiche più brevi di queste per Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5, il trailer italiano

Qua sotto potete ammirare il trailer italiano del film:

Indiana Jones 5, la sinossi e i dati di produzione

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).



Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones?

