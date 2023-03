Jamie Lee Curtis ha messo l’Oscar vicino al SAG Award e al plug anale di Everything Everywhere All at Once

Domenica notte, Jamie Lee Curtis ha vinto l’Oscar per la Migliore attrice non protagonista grazie alla sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once dove veste i panni dell’ispettrice dell’IRS Deirdre Beaubeirdre.

In Everything Everywhere All at Once, il personaggio di Jamie Lee Curtis mostra in una scena, con un certo orgoglio, il premio che le è stato attribuito per la ferrea precisione con la quale effettua le sue indagini fiscali: un plug anale con una placchetta dedicata al miglior revisore contabile del mese.

L’attrice aveva già svelato lo scorso ottobre di essersi portata a casa quel peculiare oggetto di scena (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Qualche ora fa, Jamie Lee Curtis ha svelato via social di aver posizionato il suo Oscar in compagnia del SAG Award vinto a fine febbraio e del plug anale di Deirdre Beaubeirdre.

Potete ammirare la foto qua sotto:

A seguire potete leggere la trama del film:

Dai fratelli Russo (produttori esecutivi), A24 e Ley Line Entertainment, il film definitivo sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, Shang-Chi) e Jamie Lee Curtis (Halloween, Una poltrona per due) dirette dal duo di registi visionari The Daniels. Il caso dell’anno al botteghino USA. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta.

Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Con la sorprendente Stephanie Hsu (Shang-Chi), il film segna il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto).

FONTE: Jamie Lee Curtis su Facebook