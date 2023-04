Nuovo giorno, nuovo aggiornamento, in negativo, circa la “caduta libera” della carriera di Jonathan Majors per via dei suoi problemi legali.

Mentre la star si prepara a comparire in tribunale il prossimo 8 maggio, le nubi continuano infatti ad addensarsi all’orizzonte.

Delle fonti informate circa i fatti, hanno segnalato a Variety che svariate presunte vittime di abusi perpetrati da Jonathan Majors si sarebbero fatte avanti dopo l’arresto dell’attore avvenuto lo scorso marzo e avrebbero cominciato a collaborare con l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. La prospettiva di più donne “in attesa” nel dietro le quinte del processo imprime una svolta decisamente più drammatica al caso, svolta che arriva dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno visto la star scaricata dalle sue agenzie di management e la conseguente perdita di progetti a cui avrebbe dovuto partecipare.

Se, da una parte, l’ufficio del procuratore distrettuale non ha rilasciato dichiarazioni e commenti ufficiali di sorta, la legale dell’attore, Priya Chaudhry, fa sapere che:

Jonathan Majors è innocente e non ha commesso abusi su nessuno. Abbiamo fornito delle prove irrefutabili al procuratore distrettuale che dimostrano la falsità delle accuse. Confidiamo in una piena assoluzione.

Sulla vicenda Jonathan Majors leggi anche:

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate