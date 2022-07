Killers of the Flower Moon potrebbe debuttare nel 2023 a Cannes o Venezia

Nonostante la 01 Distribution abbia lasciato intendere al Ciné di Riccione che Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, uscirà nei cinema a gennaio del 2023, da Apple e dintorni giungono ora notizie ben differenti.

Probabilmente ricorderete che, nel corso del 2022, abbiamo riportato le dichiarazioni dello sceneggiatore della pellicola, Eric Roth, e del principale protagonista, Leonardo DiCaprio. Eric Roth era alquanto speranzoso in merito al fatto che il kolossal western di Martin Scorsese sarebbe potuto arrivare nelle sale in autunno avendo la possibilità di partecipare alla stagione dei premi (ECCO TUTTI I DETTAGLI), mentre DiCaprio aveva fatto un discorso più ampio circa il come Killers of the Flower Moon si sarebbe potuto piazzare nel novero dell’offerta theatrical in un contesto profondamente differente rispetto a quello pre-pandemico.

A quanto pare, la previsione di Eric Roth non sarà rispettata. Nonostante Martin Scorsese abbia finito di girare il suo film dal gargantuesco budget di 200 milioni di dollari nel settembre del 2021, il processo di post-produzione, di montaggio nello specifico, non sarà ultimato in tempo per l’autunno. Proprio per questo, tanto l’uscita quanto le ambizioni “da festival e statuette dorate” della pellicola, saranno rimandate di svariati mesi. Ma la scelta fatta da Scorsese e da Apple non ha a che vedere solo con una fase, quella del montaggio del film, che il regista premio Oscar segue da sempre in maniera meticolosa e certosina. A influenzare la mossa è stato anche il rinvio di Emancipation, il lungometraggio con Will Smith sempre prodotto dal colosso di Cupertino che è stato post-posto dopo l’infausto incidente fra Smith e Chris Rock avvenuto agli Oscar (ECCO TUTTI I DETTAGLI). La mela morsicata deve ancora stabilire con precisione il da farsi su un lungometraggio che, a prescindere dalle azioni di Will Smith agli Oscar, avrebbe già ricevuto un elevatissimo apprezzamento nelle varie proiezioni di prova.

Deadline spiega che Apple potrebbe puntare a una release primaverile affidando il debutto di Killers of the Flower Moon al Festival di Cannes con Variety che aggiunge anche la possibilità di un ulteriore slittamento in favore del Festival di Venezia. Vi ricordiamo che Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è prodotto dalla Apple, ma, prima di approdare in streaming sulla piattaforma streaming Apple TV+, arriverà nei cinema americani con la Paramount e in quelli italiani con 01 Distribution.

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

