Chepuntasse agli Oscar per la sua interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci era sotto gli occhi di tutti, e la mancata nomination come migliore attrice ha stupito molti commentatori, soprattutto dopo che la Screen Actors Guild l’ha nominata ai premi di categoria qualche settimana fa e, recentemente, lo stesso hanno fatto i BAFTA inglesi (per non parlare dei Golden Globe e dei Critics Choice Awards). Per lo stesso motivo, è stato sorprendente veder spuntare il nome diper la sua interpretazione in Spencer dopo che la SAG l’aveva ignorata.

Anche Jared Leto, va sottolineato, non ha ricevuto la nomination nonostante sia stato nominato da SAG e Critics Choice. La MGM aveva spinto molto la campagna Oscar di House of Gucci, con presentazioni nei cinema, dichiarazioni di Lady Gaga sul Metodo con cui ha recitato con accento italiano e altro ancora. Dopo aver vinto l’Oscar per la migliore canzone originale per A star is sborn, la popstar puntava chiaramente a una statuetta ancora più prestigiosa, e quindi non può che dirsi delusa per quanto accaduto. Ma mai quanto i suoi fan, che hanno reso trending l’hashtag #GAGA in queste ore, scagliandosi contro i membri dell’Academy e gridando allo scandalo.

L’account ufficiale del film ha comunque ringraziato per la nomination al trucco e parrucco:

La stessa popstar si è appena espressa su Instagram parlando della nomination ricevuta dal film e, poi, degli altri nominati di quest’anno:

Non potrei essere più felice per un uomo che posso chiamare fratello e con cui lavoro da 15 anni, Frederic Aspiras, per la sua nomination al trucco e parrucco per House of Gucci. Frederic è stato magico, preciso e concentrato per mesi prima e durante le riprese. Ha preparato decine di parrucche per mesi e mesi, e ha fatto almeno un anno di preparativi. È un genio vivente e Freddie, siamo davvero grati anche solo per poter essere vicini al tuo talento, alla tua creatività e alla tua generosità di spirito. Continui a mostrare il tuo DNA artistico, il tuo piano, la tua visione e la tua connessione con la tua famiglia che guida la tua bravura ed eccellenza. Ti voglio bene e mi fido di te. E a tutti i nominati di quest’anno: congratulazioni per il duro lavoro, l’impegno, le vostre nomination e la vostra magia – meritate tutti il riconoscimento per quello che è stato un vero panorama di interpretazioni e di realizzazioni quest’ultimo anno. Il vostro impegno durante il Covid, i vostri cuori immensi, la vostra abilità nel raccontare incredibili storie è un dono al mondo intero in quello che è un momento davvero difficile. Congratulazioni amici miei, bravi!

Ma i fan, come dicevamo, non l’hanno presa affatto bene. Ecco alcune delle reazioni più “colorite”:

