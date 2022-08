I Marvel Studios hanno ingaggiato una persona addetta alla coerenza della cronologia degli eventi

Con una mole di film e serie televisive sempre crescente, non sorprende che i Marvel Studios diano molta importanza alla coerenza di tutto ciò che arriva al cinema o direttamente su Disney+.

Per farlo hanno deciso di ingaggiare una persona addetta proprio alla salvaguardia della cronologia degli eventi. A svelarlo è stata Jessica Gao, produttrice e sceneggiatrice capo di She Hulk – Attorney at Law in un’intervista con The Direct.

Parlando dell’ambientazione della nuova serie, Gao ha spiegato:

La serie è sicuramente ambientata dopo Endgame e in effetti c’è una persona alla Marvel addetta a tenere traccia della cronologia di ogni cosa. Ci confrontiamo continuamente con lui per tenere presente ogni dettaglio, perciò possiamo dire che è ambientata alcuni anni dopo Endgame.

