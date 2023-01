Oscar 2023: la reazione di Domee Shi alla nomination di Red

Quando Domee Shi ha scoperto che Red aveva ottenuto una nomination agli Oscar 2023 come miglior film d’animazione, le emozioni sono state tante, come raccontato a Deadline.

Ecco le parole della regista:

Sono praticamente al settimo cielo, sono così emozionata e anche in stato di shock. In tutta sincerità, con tutto lo schifo che sta succedendo in California con le sparatorie, sto ancora cercando di realizzare. È una notizia splendida che il nostro film sia stato candidato e cosa significhi per la comunità asiatica, ma anche per me visto che è un progetto così personale riconosciuto da un pubblico così vasto.