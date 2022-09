Oscar 2023: RRR estromesso dalla corsa a miglior film internazionale, i produttori puntano alle altre categorie

Sarà Last Film Show di Pan Nalin a rappresentare l’India ai prossimi Oscar e non RRR, il film indiano più costoso di sempre diventato un fenomeno mondiale.

La notizia ha scontentato chi sperava che la pellicola potesse ambire alla statuetta per il miglior film internazionale, ma non tutto è perduto.

Il distributore statunitense Variance Films ha infatti annunciato di voler mettere in moto una campagna per porre il film all’attenzione dei 10.000 membri dell’Academy e dare al film una possibilità in altre categorie.

RRR sarà infatti proposto per miglior film, regia (S.S. Rajamouli), sceneggiatura originale (Rajamouli e V. Vijayendra Prasad), attore protagonista (N.T. Rama Rao Jr e Ram Charan), attore non protagonista (Ajay Devgn), attrice non protagonista (Alia Bhatt), canzone (“Naatu Naatu”), colonna sonora (M.M. Keeravaani), fotografia, scenografia, montaggio, trucco, sonoro ed effetti visivi.

Come dichiarato dal presidente di Variance Films Dylan Marchetti:

Negli ultimi sei mesi abbiamo assistito alla gioia che RRR ha portato al pubblico di tutto il mondo, e ai 140 milioni di dollari incassati globalmente rendendo il film uno degli incassi maggiori di tutti in tempi in India, nonché il primo film nella storia a trovarsi nelle tendenze mondiali di Netflix per più di 14 settimane. Abbiamo visto le sale piene con il pubblico in delirio a mesi di distanza dall’uscita, compresi gli spettatori dello storico TCL Chinese IMAX di Hollywood, che proietterà il film venerdì prossimo in un uno dei più grandi cinema che ha registrato il tutto esaurito in 15 minuti. Cosa più importante, abbiamo sentito tutti i fan al mondo che ci hanno detto che credono che questo sia uno dei migliori film dell’anno. Siamo d’accordo. Invitiamo con orgoglio l’Academy a considerare RRR in tutte le categorie.

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà il 12 marzo 2023, e si svolgerà presso il Dolby Theatre nel centro commerciale Hollywood & Highland di Los Angeles. La cerimonia verrà trasmessa in tutto il mondo (negli USA dal canale televisivo ABC) e presentata da uno o più conduttori, che si affiancheranno sul palco nella speranza che gli ascolti tornino a crescere dopo il comprensibile crollo del 2021 e il leggero rimbalzo (alimentato dallo scandalo di Will Smith) del 2022.