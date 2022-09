Ragazze vincenti: Tom Hanks svela alcuni dettagli del sequel mai realizzato

Ospite del podcast Happy Sad Confused, Tom Hanks è tornato a parlare di Ragazze vincenti, film del 1992 diretto da Penny Marshall che raccontava gli inizi della All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile che è stato giocato dal 1943 al 1954, ed era nato durante la seconda guerra mondiale, quando i giocatori di baseball di sesso maschile non erano disponibile perché gli uomini americani erano impegnati al fronte nella Seconda Guerra Mondiale. Nella pellicola, Tom Hanks interpretava James “Jimmy” Dugan, un ex stella del baseball ormai spiantata, che con riluttanza accetta di diventare il coach del primo team di baseball tutto al femminile.

L’attore aveva recentemente spiegato l’importanza di Ragazze vincenti per la sua carriera e ora rivela che era stata realizzata la sceneggiatura di un sequel mai realizzato, aggiungendo alcuni dettagli sulla storia e le motivazione dell’abbandono del progetto. Ecco le sue parole:

Con Ragazze vincenti abbiamo pensato che fosse possibile riproporre Jimmy Dugan dopo la barriera del colore, dopo che Jackie Robinson [primo giocatore afroamericano a militare nella Major League Baseball (MLB) in epoca moderna] aveva infranto la barriera del colore [della pelle]… e avevamo… c’era una sceneggiatura piuttosto bella… ma sono entrate in gioco tutte le altre forze del mercato, perché una delle cose che spesso accadono è che le persone originali che l’hanno realizzato non hanno nulla a che fare con i sequel, e quindi questi sono davvero realizzati dai dirigenti degli studios.

Vi ricordiamo che, se un sequel di Ragazze vincenti non ha mai visto la luce, è da poco disponibile su Prime Video la prima stagione dell’omonima serie (LEGGI LA RECENSIONE), remake in formato episodico del film. Le protagoniste sono D’Arcy Carden e Abbi Jacobson, rispettivamente già nel cast di The Good Place e Broad City. Prodotta da Amazon, la serie è scritta e prodotta da Will Graham (Mozart in the Jungle) in collaborazione con Jacobson.

Cosa ne pensate?Vi sarebbe piaciuto vedere un sequel di Ragazze vincenti? Lasciate un commento!

FONTE: Happy Sad Confused