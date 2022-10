La regista di She-Hulk vuole un film tutto dedicato a Madisynn

La regista di She-Hulk Kat Coiro ha parlato con ComicBook.com della serie Marvel che si è appena conclusa e dei suoi desideri per un personaggio in particolare, Madisynn.

Stando alla regista, Madisynn (Patty Guggenheim) meriterebbe un film tutto suo:

Ho lavorato con Patty così tante volte, e quando l’ho proposta per Madisynn c’è stata un po’ di resistenza, perché nessuno la conosceva. Io ho detto: “Ragazzi, datele un’occasione”. Lei è arrivata, ha fatto il provino e ha portato tutti alle lacrime. Il bello di Patty Guggenheim è che riesce a interpretare questi personaggi ridicoli con molto realismo, specialmente personaggi che non sembrano troppo svegli, in modo brillante. Aspetto da tanti anni questo momento per mostrare al mondo Patty, perciò non posso fare a meno di pensare che ora che il mondo la conosce, è ora di darle un film tutto suo.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

