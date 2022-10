She-Hulk: un concept art svela il look iniziale di Skaar

Il look di Skaar visto nell’ultimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law ha lasciato interdetti molti spettatori, stupiti per la scelta di radere i capelli al figlio di Hulk.

Jeremy Simser, storyboard artist di Marvel Studios, ha pubblicato i concept art degli storyboard della serie, mostrando il look iniziale di Skaar, molto più simile a quello dei fumetti. Come potete vedere qui sotto, il figlio di Hulk aveva un enorme ciuffo nero, sparito poi nel finale dell’episodio.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Fonte: Screen Rant