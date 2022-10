She-Hulk: Tim Roth svela il suo personaggio preferito dell’episodio 7

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di She-Hulk: Attorney at Law riporta in scena Emil Blonski, e il suo interprete Tim Roth ha svelato il suo personaggio preferito dell’episodio. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Parlando con Marvel.com Roth ha rivelato che Saracen, il vampiro interpretato da Terrence Clowe, è il suo personaggio preferito dell’episodio:

Devi stare sempre attento a lui perché non sapevi mai dove fosse… Lo amavo. Amavo quel ragazzo. Penso che gli spettatori rimarranno piuttosto sorpresi dalla formazione del circolo terapeutico. È favoloso… Tutti avevano creato il loro piccolo universo e tutti hanno interagito brillantemente. Ed erano molto divertenti! A volte, è stato molto difficile mantenere un’espressione seria. Probabilmente non ce l’ho fatta. Ma, sapete, è stato un festival di talenti. Persone adorabili, adorabili, veramente adorabili.

Jessica Gao, la showrunner della serie, ha parlato invece del coinvolgimento di Zeb Wells (attuale scrittore di Spider-Man) nella sceneggiatura dell’episodio 7:

È stato un fan della Marvel per tutta la vita, e lui e l’altro scrittore Cody Zigler erano le due enciclopedie sui fumetti nella stanza. Questo era l’episodio di Zeb e avevamo messo in chiaro che per l’intera storia era fondamentalmente che il ritiro dovesse essere come una specie di centro di riabilitazione, come un circolo di ritiro e terapia per molti di questi ex cattivi, ma non dovevano esser epersonaggi ben noti. Una specie di aspiranti cattivi da strada che, anche in questo mondo, venivano tirati fuori dalle profondità dell’oscurità.

Volevamo personaggi strani, volevamo quelli che avessero un aspetto distintivo e che avessero anche un tema abbastanza strano da utilizzare come mix divertente. Era questo tipo di caos sotto controllo nel circolo terapeutico. Porcupine è sempre stato un Porcospino. Tutti erano entusiasti di questo ragazzo. Abbiamo visto che aspetto aveva nei fumetti e pensavamo, assolutamente, che avessimo bisogno di quel tizio seduto nella stanza. Avevamo un fantastico gruppo di attori. Ti senti davvero come se questi ragazzi avessero passato un po’ di tempo a lavorare su se stessi, si fossero legati tra loro e hai davvero la sensazione che stiano cercando così seriamente di usare i nuovi strumenti emotivi che hanno imparato nel corso del tempo e stanno cercando di usarlo per aiutare Jen.

