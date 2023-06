Sono passati dieci anni da quando è stato annunciato che John Boyega avrebbe interpretato Finn nella nuova trilogia di Star Wars. In occasione di questo anniversario, l’attore ha concesso un’intervista a Ebony, in cui ha sostenuto di avere un “dolcissimo ricordo” della sua esperienza col franchise. Ecco le sue parole:

Penso sempre ai ricordi di quell’esperienza. L’altro giorno stavo controllando il mio telefono e ho trovato un video di me e [la co-star] Oscar Isaac che giocavamo al videogioco Street Fighter tra una ripresa e l’altra. Dopo un po’ ti mancano queste persone, come Oscar e Daisy [Ridley], e i legami che hai creato; l’esperienza cinematografica, quello che ho imparato osservando i produttori fare il loro lavoro, cosa significava. E [quando] vado in un negozio e vedo un’action figure di Finn, mi viene da ridere. Mi sento come un supereroe in pensione. È strano, questa cosa mi segue ovunque vada. Ma per me è un ricordo dolcissimo e mi ricorda quanta strada ho fatto indipendentemente da questo.