Star Wars: il nuovo film scritto da Damon Lindelof sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di Ms Marvel

Deadline riporta in esclusiva che dopo mesi di speculazioni, un nuovo film di Star Wars scritto da Damon Lindelof sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di alcuni episodi di Ms. Marvel.

Lindelof sarà co-sceneggiatore del progetto, mentre non è ancora chiaro da chi sarà affiancato. Fonti interne svelano che la stesura è ancora in corso, il che significa che manca ancora diverso tempo all’inizio della produzione. Quel che è certo è che la Lucasfilm ha ritenuto importante assicurarsi che qualcuno sedesse in cabina di regia per incorporare le idee della persona incaricata nello sviluppo della storia.

Per il resto non è ancora chiaro quale sarà il primo progetto a partire: di recente Rian Johnson ha svelato che a Star Wars si dedicherà dopo il terzo film di Knives Out, mentre Taika Waititi ha ammesso di volersi assicurare di fare le cose a dovere prima di iniziare le riprese.

Obaid-Chinoy di recente è stata ingaggiata dalla Paramount per dirigere Brilliance, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo sci-fi di Marcus Sakey che per molti anni Will Smith ha cercato di portare sul grande schermo.