Jeff Rowe, regista di Tartarughe Ninja: Caos mutante, è tornato a parlare di Shredder e della sua futura presenza nella saga.

In una nuova intervista con Empire Magazine, i lregista ha parlato di come abbiano tenuto Shredder per il sequel di Caos mutante:

Shredder era il cattivo principale prima che ce ne allontanassimo. Pensa a Batman, si sono tenuti Joker per Il Cavaliere Oscuro. L’unica cosa che posso dire senza spoilerare nulla è che Shredder deve essere 100 volte più spaventoso di Superfly – che è un cattivo credibile, è pericoloso, è forte, sembra che possa mettere in difficoltà le Tartarughe. Shredder deve essere tutto questo, solo molto di più.

Tartarughe Ninja: Caos mutante è disponibile in blu-ray. Vi ricordiamo che prima dell’uscita del sequel, ci sarà una serie tv in esclusiva per Paramount+.

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate