Brendan Wayne, uno degli interpreti di Din Djarin sotto la maschera del Mandaloriano, è tornato a parlare del film di The Mandalorian & Grogu annunciato dalla Lucasfilm.

L’attore ha prima di tutto confermato il ritorno di Pedro Pascal, la cui presenza nel film da alcuni era stata definita “incerta”.

“Suvvia, ovvio [che ci sarà]” ha commentato Wayne. “Parlano tutti così tanto, che ne dite di concentrarci sul film? Che sciocchezze. È impegnato? Ha tanti progetti in agenda? Ovvio. Riusciranno a trovare un buco tra i suoi impegni? Sì. Non è una situazione così diversa dal caso di Rosario [Dawson, per Ahsoka]“.

L’attore ha inoltre fatto riferimento ad alcune dichiarazioni di alcuni giorni fa spiegando che la stampa ha travisato le sue frasi con cui lasciava intendere che la quarta stagione di The Mandalorian non si sarebbe fatta a causa del film.

Ci sono tanti articoli clickbait in giro, grazie per avermelo chiesto. […] Non vedo perché non possano fare un film e poi una quarta stagione. Jon [Favreau] e Dave [Filoni] con The Mandalorian hanno costruito le fondamenta di Disney+, non so se esista una serie altrettanto forte. So per certo di no perché l’anno scorso siamo tornati a essere la serie più vista. Per me è importantissimo.

The Mandalorian & Grogu sarà al cinema il 22 maggio 2026 e sarà girato in California. Nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

