Il Moff Gideon di Giancarlo Esposito potrebbe apparire nell’annunciato film The Mandalorian & Grogu dalla Lucasfilm?

Il destino del villain nell’ultima stagione di The Mandalorian non dovrebbe dare possibilità di rivedere Gideon in futuro, ma parlando con GQ Esposito ha esposto una sua teoria per un ipotetico ritorno in scena:

Andiamo. Sono tornato nella terza stagione [di The Mandalorian]. Non avevo i baffi. Poi vedi tutti questi cloni. Mettete insieme le cose.

The Mandalorian & Grogu sarà al cinema il 22 maggio 2026 e sarà girato in California. Nonostante l’arrivo del film dedicato a Mando & Grogu, la quarta stagione di The Mandalorian sembra essere regolarmente in sviluppo.

