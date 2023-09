Subito dopo la prima proiezione di Hit Man al Festival di Venezia abbiamo incontrato Richard Linklater per un’intervista…

Non è difficile credere che Richard Linklater non ami gli intrecci delle trame, basta vedere quanto poco ricorrono nella sua filmografia e quelle volte che lo fanno quanto siano leggeri e convenzionali, un canovaccio per poter fare altro. Eppure Hit Man è uno dei film dall’intreccio e dalla trama più sofisticata, complicata e precisa visti negli ultimi anni, una costruzione millimetrica da vero ingegnere della sceneggiatura. C’è la perfetta architettura noir, sposata non si sa come con la perfetta architettura da screwball comedy e tutto a partire da una storia vera con uno humor devastante.

Hit Man è stato presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, occasione nella quale abbiamo incontrato per un’intervista Richard Linklater e come prima cosa gli abbiamo chiesto proprio della scrittura.