La nostra recensione di Cassandro, disponibile su Prime Video

C’è un evidente scollamento tra la storia che narra Cassandro e il film a livello generale. Le vicende sono quelle di Saúl Armendáriz, wrestler americano di origine messicana che decide di esibirsi come exótico, lottatore drag. Una figura già presente e sempre deputata a perdere gli scontri sul ring, che Saúl riesce invece a rendere vincitore e gradito al pubblico, tendenzialmente tradizionalista, ottenendo fama internazionale. “Hai cambiato l’immagine dell’exótico, sei stato una figura pioneristica per la comunità di wrestler gay“, dirà poi un personaggio alla fine, riassumendo la sua parabola. Di immagine dunque si parla, termine che richiama il cinema, ambito verso il quale però l’impeto è assai meno dirompente: il biopic diretto da Roger Ross Williams non vuole infatti cambiare niente del genere di riferimento, aderendo ai suoi dettami più ricorrenti, anche nella sua connotazione lega...