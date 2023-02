La nostra recensione di Mi ricorda qualcuno, dal 10 febbraio su Prime Video

Il problema principale di Mi ricorda qualcuno sta forse in cosa gli sta dietro. Il film è infatti diretto da Dave Franco (alla sua seconda prova come regista, dopo l’horror The Rental) e scritto da quest’ultimo insieme alla compagnia Alison Brie, anche protagonista e mattatrice assoluta della storia. Troppa vicinanza con quello che si ritrae sullo schermo questa volta non ha giovato: quella che poteva essere una perfida villain diventa personaggio da compatire. Quello che poteva essere un acuto ribaltamento di cliché narrativi diventa una rassicurante commedia romantica che cerca di dare un colpo al cerchio e uno alla botte.

Ally (Brie) è una giovane produttrice televisiva che vive a Los Angeles, dove si occupa di uno squallido reality show. Maniaca del lavoro e soddisfatta di se stessa di facciata, è in verità triste e malinconica. Terminate le riprese della nuova stagione dello show, che ora risc...